Un muerto y 11 heridos en un ataque ucraniano a un autobús en la región rusa de Bélgorod

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Moscú, 11 jun (EFE).- Una persona murió este jueves y otras 11 resultaron heridas en un ataque de un dron ucraniano contra un autobús de pasajeros en la región rusa de Bélgorod, informó la prensa local.

Según el portal Bel.ru, el suceso tuvo lugar en la aldea de Voznesenovka, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Los 11 heridos fueron hospitalizados con heridas de distinta gravedad, agrega el medio, que también informa de otros ataques con drones en la región de Bélgorod durante la jornada de hoy, que dejaron daños materiales pero no víctimas mortales.

Bélgorod, junto con las vecinas Briansk y Kursk, son las tres regiones fronterizas más afectadas por la guerra con ataques constantes de drones y artillería enemiga. EFE

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