Un muerto y 12 heridos en un ataque israelí contra mezquita de cementerio en sur de Líbano

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Beirut, 5 ago (EFE).- Al menos una persona murió y otras doce resultaron heridas este miércoles al impactar un proyectil lanzado por un dron israelí contra la mezquita del cementerio de la localidad de Tebnine, en el sur del Líbano y a unos 19 kilómetros al este del municipio en el que Israel emitió una orden de evacuación.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés anunció en un comunicado la muerte de una personas y heridas a otras 12 por «un ataque israelí contra la localidad de Tebnine, en el distrito de Bint Jbeil», sin aportar más detalles.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) especificó que el bombardeo con dron efectuado por Israel «tuvo como objetivo el tejado de la mezquita del cementerio en la ciudad de Tebnine».

Aunque Tebnine ha sido escenario de ataques con drones israelíes pese al alto el fuego en vigor en el Líbano, esta acción se produce en el mismo día en el que el Ejército de Israel emitió una orden de desplazamiento forzoso en la localidad de Mansouri y, posteriormente, realizara -en sus palabras- bombardeos «de precisión».

Según la ANN, unas 15 familias civiles pudieron abandonar Mansouri antes del inicio de los bombardeos tras la orden de evacuación, que el Ejército israelí no emitía desde mediados de junio en pueblos del sur del Líbano.

Esta localidad se encuentra dentro de la franja ocupada militarmente por Israel en el Líbano y, según la versión del Ejército israelí, la población civil se desplazó hasta allí «bajo la protección de las Fuerzas Armadas Libanesas» y establecieron «un puesto de control en contravención de lo acordado».

Asimismo, la institución castrense afirmó que bombardeó el municipio debido a «la violación del alto el fuego» del grupo chií Hizbulá, en guerra con Israel desde el pasado 2 de marzo en el marco de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, aliado de la formación armada libanesa.

Además, estos ataques israelíes tienen lugar un día después de que empezara en Roma la séptima ronda de negociaciones, liderada por Estados Unidos, entre Israel y el Líbano con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés. EFE

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