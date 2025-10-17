Un muerto y 3 supervivientes al estrellarse helicóptero militar chileno en Campos de Hielo

Santiago de Chile, 17 oct (EFE).- Al menos una persona falleció al estrellarse un helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile durante una expedición a los «Campos de Hielo Sur», la lengua de agua helada más grande del planeta al margen de la Antártida y el Ártico, informó hoy esta institución militar.

La aeronave había despegado el jueves de una base área del sur de Chile con cuatro tripulantes y a las pocas horas se perdió contacto, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de rescate.

«La Fuerza Aérea de Chile informa que durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido», afirmó en una nota.

«En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal del equipo PARASAR. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados», agregó, antes de precisar que la Fuerza Aérea «se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles».

Los campos de hielo sur son una de la mayores reservas de agua del mundo y una amplia de zona de gran interés científico pero también militar. EFE

