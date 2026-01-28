Un muerto y cinco heridos en choques entre barras de fútbol en Colombia

Un hincha murió y otras cinco personas resultaron heridas en enfrentamientos entre barras de fútbol después de un partido en la ciudad colombiana de Cúcuta, informó el miércoles la policía.

Los fanáticos del Cúcuta Deportivo y su clásico rival Atlético Bucaramanga chocaron en los alrededores del estadio luego del encuentro disputado el martes por la liga local.

El hincha fallecido fue atacado con un arma blanca, según dijo en un video un mando de la policía de Cúcuta. Medios locales aseguran que la víctima era un seguidor del club visitante.

Para este partido, que terminó 2-2, el ingreso al estadio de la barra del Atlético Bucaramanga estaba prohibido para evitar altercados.

Entre los heridos hay tres policías, según dijo a la AFP una fuente de la institución.

Este enfrentamiento se suma a otros episodios recientes de violencia en el fútbol colombiano.

El último caso ocurrió en diciembre, cuando hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en las gradas y en el campo de juego, en hechos que dejaron 59 heridos.

