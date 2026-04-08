Un muerto y cuatro heridos por el ataque de dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod

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Moscú, 8 abr (EFE).- El ataque de un dron ucraniano dejó este miércoles un muerto y cuatro heridos en la región rusa de Bélgorod, la más afectada por los ataques aéreos ucranianos.

«Como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una persona murió y cuatro resultaron heridas», informó el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, a través de su canal de Telegram.

Según las autoridades regionales, el ataque tuvo lugar en la aldea de Nezhegol, a más de 30 kilómetros al noreste de la capital de la región, donde el dron impactó contra un vehículo.

Los heridos fueron trasladados al hospital con heridas provocadas por la explosión y metralla.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la pasada madrugada rechazaron un total de 176 drones ucranianos.

Según las autoridades rusas, ayer murieron hasta 13 personas a causa de los ataques.EFE

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