Un muerto y diez heridos, ocho de ellos menores de edad, en un ataque armado en México

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- Una persona murió y diez resultaron heridas, entre ellas ocho menores de edad, en un ataque con armas de fuego ocurrido en el estado mexicano de Guanajuato (centro), según informó este miércoles la Fiscalía General del estado.

Autoridades del municipio de San Francisco del Rincón, donde se produjo el tiroteo, confirmaron hoy el ataque armado que tuvo lugar ayer martes.

En un comunicado, el alcalde de la localidad, Antonio Marún, condenó este “cobarde ataque” en el que una persona de 36 años perdió la vida y ocho menores de edad resultaron heridos.

La autoridad municipal precisó que tres de los menores ya fueron dados de alta, mientras que cinco están “recibiendo atención médica”, aunque “están fuera de peligro”.

“No hay justificación posible para un acto de esta naturaleza. La violencia lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un espacio público de convivencia, es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad”, señaló el documento.

“Se mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

Por su lado, la Fiscalía General del estado, añadió que el total de heridos en el ataque fueron diez, ocho menores y dos mayores de edad.

Guanajuato es uno de los estados más peligrosos de México y agrupa el mayor número de homicidios del país.

A finales de enero, el estado también presenció un ataque armado contra una grupo de personas reunidas en un partido de fútbol que dejó al menos 11 muertos y 12 lesionados. EFE

