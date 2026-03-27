Un muerto y dos heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con drones

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Moscú, 27 mar (EFE). – Una persona murió este viernes en la región rusa de Bélgorod y otras dos resultaron heridas debido a un ataque ucraniano con drones, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

“Por los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania murió un civil, dos (…) resultaron heridos”, escribió Gladkov en su canal de Telegram.

El gobernador ruso se opuso previamente al bloqueo de Telegram en Rusia, que ya casi se ha completado, porque es una herramienta útil para comunicarse con la población, dijo.

En particular, Gladkov criticó las deficiencias del servicio de mensajería nacional, MAX, que por el momento no puede enviar notificaciones de alerta durante los bombardeos de la región, que son muy frecuentes en Bélgorod.

Las autoridades rusas comunicaron hace dos semanas que este año el número de heridos y muertos en Bélgorod a consecuencia de los ataques ucranianos se había triplicado en comparación con las cifras del año anterior.EFE

mos/alf