The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y dos heridos en incendio de barcos con sustancias tóxicas en puerto surcoreano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Seúl, 16 ago (EFE).- Un incendio en dos embarcaciones atracadas en el puerto de Yeosu, unos 340 kilómetros al sur de Seúl, causó este sábado un muerto y dos heridos, en un accidente que se vio agravado por la presencia de unas 2.500 toneladas de sustancias químicas tóxicas en uno de los barcos, informó la Guardia Costera.

El fuego comenzó alrededor de la 1:00 hora local (16:04 GMT del día anterior) en un petrolero de 2.692 toneladas y en un carguero de 24 toneladas atracado junto a él, según fueron citadas las autoridades por la agencia local de noticias Yonhap.

A bordo del petrolero viajaban 14 personas y en el carguero cuatro tripulantes. Las autoridades lograron rescatar a todos, aunque el capitán del segundo barco fue hallado inconsciente y posteriormente falleció.

Dos tripulantes extranjeros del petrolero resultaron heridos con quemaduras.

Las labores de extinción concluyeron tras más de seis horas. Sin embargo, se sigue investigando si hubo contaminación marítima por la presencia de los químicos del petrolero.

La Guardia Costera investiga ahora en cuál de los dos barcos se originó el fuego y las circunstancias exactas del accidente. EFE

rvb/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR