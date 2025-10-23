Un muerto y dos heridos graves en Haití por los efectos de la tormenta tropical Melissa

2 minutos

Puerto Príncipe, 23 oct (EFE).- Una persona ha muerto en Haití y cinco han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que amenaza a una parte del país con más lluvias este jueves ha informado la Dirección de Protección Civil (DPC).

La caída de un árbol ha ocasionado la muerte de un hombre en la comuna de Marigot, en el departamento del Sudeste, mientras que en Artibonite, al norte de la capital, cinco personas han resultado heridas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, que también han provocado pérdidas en el sector agropecuario, de acuerdo con los primeros datos.

En el noreste, donde el tiempo es inestable, las fuertes lluvias han provocado inundaciones en Port-de-Paix, Saint Louis du Nord y Anse à Foleur, ha indicado Protección Civil.

Varios ríos se han desbordado y numerosos barrios de Port-de-Paix se han visto afectados, según el organismo, que ha alertado de fuertes lluvias este jueves en la mitad del sur del país, con acumulaciones estimadas entre 150 y 200 milímetros que podrían provocar crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en el Gran Sur y el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital haitiana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) estadounidense ha señalado este jueves que el fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa, que se convertiría en huracán mayor el fin de semana, provocará lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica, además de ser de interés para Cuba.

El fenómeno, surgido el martes, estaba en el último reporte del NHC a 345 kilómetros al sureste de Kingston, en Jamaica, y a 440 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora con un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora.

Por ello, ha añadido el informe, «es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días». EFE

