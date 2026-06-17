Un muerto y dos heridos por ataque de dron ucraniano contra gasolinera en región rusa

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Moscú, 17 jun (EFE).- Un dron ucraniano impactó esta mañana contra una gasolinera en la región fronteriza rusa de Kursk, causando un muerto y dos heridos.

«Hoy, un dron enemigo atacó una gasolinera en la ciudad de Oboyán. Según la información preliminar, tres personas resultaron heridas, una de las cuales falleció en el acto», comunicó el gobernador regional, Alexandr Jinshtéin.

Anteriormente, las autoridades de Kursk informaron de cuatro heridos tras los ataques nocturnos contra dicho territorio.

Por otro lado, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, estimó en 25 los drones que fueron abatidos por las defensas rusas desde medianoche y que se dirigían a atacar la capital del país.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 157 drones ucranianos en 14 regiones del país, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.EFE

mos/jgb