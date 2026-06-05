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Un muerto y dos heridos por la explosión de un paquete en una centro de correos de Kiev

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Kiev, 5 jun (EFE).- Un hombre de 59 ha muerto y otros dos de 37 y 41 han resultado heridos en un centro logístico de una empresa de correos de la capital ucraniana por la explosión de un paquete, según ha informado la Policía ucraniana.

La explosión se produjo mientras los empleados de la compañía revisaban el paquete, según la Policía.

Un grupo de inspectores de la Policía se ha desplazado al centro logístico donde se ha producido la explosión, que está situado en el distrito de Obolón de Kiev.

Allí han sido desplegados también personal médico y de situaciones de emergencia y especialistas en artefactos explosivos.

La Policía trabaja para establecer todos los detalles de lo ocurrido.

Las autoridades ucranianas informan de forma regular de planes para cometer atentados en ciudades ucranianas que atribuyen normalmente a los servicios de inteligencia rusos. EFE

mg/jgb

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