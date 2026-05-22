Un muerto y ocho heridos en Hungría por una explosión en una gran planta petroquímica

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Budapest, 22 may (EFE).- Una persona murió y otras ocho resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras una explosión registrada este viernes en una gran planta petroquímica de la petrolera MOL al este de Budapest, informaron la empresa y las autoridades húngaras.

La explosión se produjo durante la reactivación de la planta ‘Olefin 1’ situada en Tiszaújváros, a unos 120 kilómetros al este de Budapest, informó la petrolera, que señaló que una persona falleció a causa del accidente.

El Gobierno informó de que una persona sufrió heridas muy graves, mientras que otras siete padecen daños leves, y que todos son atendidos en hospitales de ciudades cercanas como Miskolc y Debrecen, recoge la agencia MTI.

Olefin 1 es una instalación que produce productos petroquímicos para la elaboración de plásticos como el polietileno y el polipropileno y es una de las mayores plantas petroquímicas de Europa Central.

Las primeras informaciones sobre la explosión fueron publicadas en la red social Facebook por el primer ministro, Péter Magyar, quien agregó que el ministro de Economía y Energía, István Kapitány, ha partido hacia el lugar del siniestro.

El presidente ejecutivo de MOL, Zsolt Hernádi, también se ha desplazado al lugar del accidente.

Bomberos y protección civil iniciaron las labores para controlar y extinguir las llamas y, hasta el momento, los especialistas no han detectado emisiones de sustancias nocivas para la salud.

Los Servicios Nacionales de Ambulancias indicaron por su parte que iniciaron los protocolos determinados para estos casos, enviando tres helicópteros y varias unidades de emergencia.

La planta de Tiszaújváros es una de las más grandes de MOL y produce poliol, materia prima para productos de poliuretano, utilizados en la industria automovilística, de construcción, así como en la fabricación de muebles, entre otros.EFE

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