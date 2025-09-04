Un muerto y ocho heridos por una explosión en una planta de explosivos en la India

2 minutos

Nueva Delhi, 4 sep (EFE).- Un trabajador murió y otros ocho resultaron heridos tras una explosión ocurrida en la madrugada de este jueves en una planta de la compañía Solar Industries, uno de los mayores fabricantes de explosivos y sistemas de defensa de la India.

La explosión se produjo a las 00:33 hora local en el edificio de cristalización de la planta de Chakdoh, ubicada en Nagpur (estado occidental de Maharashtra), durante la manipulación de material energético, según informó la propia compañía en un comunicado a la bolsa india donde cotiza.

La empresa informó de que los sistemas de seguridad se activaron y que el personal de la zona fue evacuado conforme al protocolo de emergencia antes de la detonación.

“A raíz del impacto de la explosión una persona falleció y ocho resultaron heridas en áreas cercanas al edificio”, señaló Solar Industries. Los heridos recibieron atención médica y fueron trasladados a hospitales de la zona.

La compañía añadió que el daño se limita a la instalación afectada y que cuenta con cobertura de seguro. Sin embargo, tras el siniestro, las acciones de Solar Industries India Ltd. registraron una caída del 2 % en las bolsas de Bombay y Nacional de la India. La compañía ha iniciado una investigación interna y ha notificado a las autoridades.

Solar Industries India, con sede en Nagpur, es uno de los mayores fabricantes de explosivos del país y proveedor de sistemas de defensa. La planta de Chakdoh ya registró en diciembre de 2023 otra explosión que dejó nueve muertos y varios heridos. EFE

mtv-igr/jgb