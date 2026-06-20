Un muerto y once heridos en dos ataques israelíes con drones en GazaI

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Gaza, 20 jun (EFE).- Una persona resultó muerta y otras once heridas en dos ataques israelíes con drones efectuados este sábado en otros tantos lugares de la Franja de Gaza, informaron fuentes sanitarias gazatíes.

Uno de los ataques, en el que falleció una persona y otras siete resultaron heridas, tuvo lugar en la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja), informaron a EFE fuentes médicas del Hospital Nasser.

En otro ataque se produjo en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, donde resultaron heridos cuatro civiles, que fueron trasladados al hospital Al Shifa.

Asimismo, tres civiles gazatíes – dos niñas y su padre- fallecieron esta madrugada a causa de un bombardeo del Ejército israelí sobre un edificio de apartamentos situado en la ciudad de Gaza.

Además, otra mujer palestina murió este sábado tras ser alcanzada por un disparo del Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza.

En otro incidente, un gazatí murió la madrugada del sábado tras un ataque con misiles perpetrado por un dron israelí en la zona norte de la ciudad de Gaza.

El total de muertos por fuego israelí en la Franja, sin contar los fallecidos hoy, es de 1.012 y 3.208 heridos únicamente desde el 10 de octubre pasado, cuando Hamás e Israel rubricaron una tregua incumplida a diario por el Estado hebreo.

En este período, también se han recuperado los cadáveres de otros 784 gazatíes entre los escombros de edificios bombardeados por Israel.

Si el recuento se realiza desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que se produjeron los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí (en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza), el número de muertos en la Franja asciende a 73.023 y el de heridos a 173.316. EFE

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