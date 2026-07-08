Un muerto y seis heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con drones

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Moscú, 8 jul (EFE).- Una persona murió este miércoles y otras seis resultaron heridas en la región rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, por un ataque de Kiev con drones, informaron las autoridades locales.

«El enemigo continúa su campaña de terror con drones contra la población civil de nuestra región (…) Lamentablemente, se ha producido una víctima mortal», escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev.

Agregó que el suceso tuvo lugar en la localidad de Tavrovo.

Según Shuváev, entre los seis heridos hay una persona menor de edad.

También recibieron daños un establecimiento comercial y varios vehículos estacionados en el lugar que fue golpeado por drones.

«¡Por favor, cuídense y cuiden a sus seres queridos! ¡No ignoren las señales de alerta! ¡No dejen de utilizar los refugios!», escribió el gobernador.EFE

mos/mgr