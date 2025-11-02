Un muerto y seis heridos en Bélgorod tras ataque ucraniano con drones

1 minuto

Moscú, 2 nov (EFE).- Una persona murió este domingo en la región rusa de Bélgorod y otras seis resultaron heridas como consecuencia de un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.

Según escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, fue la explosión de un dron la que causó todas las víctimas.

Además, el ataque dañó un automóvil, agregó el funcionario.

Bélgorod, en la frontera con Ucrania, es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra desde su inicio en febrero de 2022.

Las autoridades locales informan a diario de ataques enemigos con víctimas, muchas veces mortales, y daños a la infraestructura de la región. EFE

mos/mr