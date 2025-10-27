Un muerto y seis heridos por un ataque aéreo israelí en el sur de Gaza

Jerusalén, 27 oct (EFE).- Un palestino murió y otros seis resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, este lunes por el ataque de un dron israelí en el área de Abasan al Kabira, al este de Jan Yunis (sur de Gaza), informó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave.

Las víctimas llegaron al Hospital Nasser de Jan Yunis tras el ataque, que se produjo cerca de las 9.00 hora local (6.00 GMT), según la Red de Noticias Quds, vinculada a Hamás.

Este mismo medio asegura que una segunda persona sucumbió a sus heridas y falleció, si bien Sanidad indicó a EFE que por el momento sus registros se ciñen a una víctima mortal.

Abasan al Kabira está dentro de la «línea amarilla», la demarcación imaginaria hasta la que se retiró el Ejército israelí en Gaza cuando entró en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel se extiende un perímetro que abarca algo más del 50 % de la Franja y que sigue bajo control militar israelí.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la «línea amarilla», pero eso no implica que los gazatíes no puedan acceder a ese territorio ni que el alto el fuego no rija en él, aunque Israel ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

Más de 93 gazatíes han muerto en la Franja de Gaza por ataques israelíes entre el 11 de octubre, día en que entró en vigor el alto el fuego, y el 26 de octubre, según el recuento de Sanidad. Al menos 43 han perdido la vida en tiroteos y ataques aéreos a manos de las tropas, habitualmente por cruzar la línea amarilla.

El resto, unas 45, fallecieron el domingo pasado, cuando Israel retomó durante un día los bombardeos a lo largo de Gaza en represalia por una escaramuza entre las tropas y presuntos milicianos de Hamás en Rafah (sur).

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza aseguró además que, a lo largo del domingo, los hospitales gazatíes recibieron ocho cadáveres recuperados por los rescatistas entre los escombros o en lugares de difícil acceso.

Con ellos, la institución elevó este lunes el recuento total de muertos desde octubre de 2023 a 68.527, mientras que el de heridos ascendió a 170.395.

Sanidad también señaló en su boletín que, de los 195 cadáveres de palestinos que Israel ha devuelto a Gaza como parte del acuerdo de tregua, sólo 72 han podido ser identificados por las familias (a falta de instrumentos apropiados en los hospitales del enclave).EFE

pbj/jgb