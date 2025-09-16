The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y siete hospitalizados por una fuga de gas en un restaurante en Sídney

Sídney (Australia), 16 sep (EFE).- Un hombre de 25 años murió y otras siete personas, entre ellas cinco policías, fueron hospitalizadas este martes tras una fuga de gas en un restaurante en el distrito de Riverstone, en el noroeste de Sídney, informaron fuentes oficiales.

Los servicios de emergencia acudieron al restaurante indio Haveli sobre las 9:15 de hoy (23:15 del lunes GMT) tras recibir un aviso del propietario sobre un siniestro en las instalaciones.

Los agentes encontraron allí a un joven inconsciente y trataron de reanimarlo sin éxito, según indicó la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

Durante las tareas de reanimación, los policías comenzaron a sentirse afectados tras percibir un olor extraño y todos ellos, junto con otras dos personas vinculadas a la empresa de limpieza que descubrió al joven, fueron trasladados a hospitales cercanos.

Según el servicio de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur, se confirmó en la zona la presencia de «niveles extremadamente altos» de monóxido de carbono y se procedió a evacuar a seis personas de los pisos situados sobre el restaurante, que resultaron ilesas.

En declaraciones a la cadena pública australiana ABC, el propietario del local, Resham Singh, aseguró estar «en shock» y lamentó profundamente la tragedia. «Es muy triste para la familia», declaró a medios locales.

La zona permanece acordonada mientras equipos especializados investigan el origen de la fuga y prosiguen las investigaciones. EFE

