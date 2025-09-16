The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y tres heridos en un tiroteo en una mina de oro en el Kurdistán iraní

Teherán, 16 sep (EFE).- Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas en un enfrentamiento armado en una mina de oro en la provincia de Kurdistán, en el oeste de Irán, informó la policía local.

“Tras un tiroteo en la mina de oro de la aldea de Qolqoleh, en la ciudad de Saqqez, una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas”, anunció a última hora del lunes el comandante de la policía del condado, el coronel Mohammad Sadegh Piruzi, según informó la agencia Mehr.

El responsable explicó que la policía recibió una llamada de emergencia alertando de un ataque con armas de fuego en la mina y, de inmediato, desplegó un equipo en la zona.

El coronel dijo que las investigaciones preliminares apuntan a que dos individuos vinculados a la actividad minera abrieron fuego contra varias personas, provocando cuatro heridos.

“Lamentablemente, uno de ellos falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas”, agregó Piruzi.

El comandante de la policía subrayó que las fuerzas de seguridad siguen el caso de manera prioritaria y advirtió de que la institución actuará “con firmeza” contra cualquier intento de alterar el orden y la seguridad pública.

Al mismo tiempo, ONG pro derechos humanos informaron que los disparos fueron efectuados por orden del responsable de seguridad de la mina.

La Organización de Derechos Humanos HANA aseguró que los guardias y el personal de seguridad del yacimiento abrieron fuego por instrucción directa del jefe de seguridad de la Compañía de Desarrollo de Minas de Oro del Kurdistán.

La Red de Derechos Humanos del Kurdistán, a su vez, señaló que un grupo de agricultores que protestaba contra la construcción de una carretera sin permiso a través de sus tierras hacia la mina de oro fue atacado a tiros por las fuerzas de seguridad que custodiaban el yacimiento. EFE

