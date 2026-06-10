Un muerto y tres heridos por disturbios en la final del fútbol colombiano

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Un hincha murió y tres personas resultaron heridas el lunes durante disturbios en la final del torneo Apertura del fútbol colombiano, jugada en Medellín, informó este martes la alcaldía de esta ciudad.

El club más popular de la segunda ciudad de Colombia, el Atlético Nacional, perdió el título de la liga ante Junior de Barranquilla por un global de 3-1.

En el partido de vuelta de la final, que terminó 1-0 a favor del club verdolaga el lunes, se presentaron varias riñas en el estadio Atanasio Girardot y sus alrededores.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, informó a medios que una hincha del equipo visitante murió tras un ataque con arma blanca en la entrada a una estación del metro.

Las autoridades también reportaron varias capturas, incluido el responsable de romper el cristal de la cabina de transmisión del canal Win Sports en el estadio.

En ese hecho resultó herido con vidrios el entrenador Juan José Peláez, actual comentarista de la cadena deportiva.

Peláez, de 67 años, no sufrió heridas de gravedad, según Villa.

Los hechos violentos son frecuentes en el fútbol colombiano.

Esta es la tercera muerte por disturbios entre fanáticos este año, luego de una registrada en enero en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y otra en Cartagena en abril, en el marco de un partido de la Copa Libertadores entre Junior y el Palmeiras.

En mayo, un partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Libertadores tuvo que ser cancelado tras incidentes de hinchas del club colombiano en las tribunas del estadio Anastasio Girardot.

das/lv/ma