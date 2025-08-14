The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y tres heridos tras ataque ucraniano con drones en región rusa de Bélgorod

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 14 ago (EFE).- Una persona murió hoy en la región rusa de Bélgorod y otras tres resultaron heridas en un ataque con drones lanzados por Ucrania, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Según escribió Gladkov en Telegram, los drones enemigos atacaron tres turismos en dos aldeas de Bélgorod.

En uno de esos ataques, murió el conductor del vehículo, precisó.

Gladkov había informado horas antes de la intensificación de la actividad de drones ucranianos en esa región fronteriza y daños al edificio de la Administración local en uno de esos ataques.

Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, sigue siendo una de las regiones rusas más afectadas por la guerra en Ucrania con ataques diarios de drones y bombardeos con artillería. EFE

mos/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR