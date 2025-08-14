Un muerto y tres heridos tras ataque ucraniano con drones en región rusa de Bélgorod
Moscú, 14 ago (EFE).- Una persona murió hoy en la región rusa de Bélgorod y otras tres resultaron heridas en un ataque con drones lanzados por Ucrania, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
Según escribió Gladkov en Telegram, los drones enemigos atacaron tres turismos en dos aldeas de Bélgorod.
En uno de esos ataques, murió el conductor del vehículo, precisó.
Gladkov había informado horas antes de la intensificación de la actividad de drones ucranianos en esa región fronteriza y daños al edificio de la Administración local en uno de esos ataques.
Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, sigue siendo una de las regiones rusas más afectadas por la guerra en Ucrania con ataques diarios de drones y bombardeos con artillería. EFE
