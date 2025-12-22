Un muerto y un herido deja tiroteo en un local de comida en el centro de Ciudad de México

1 minuto

Ciudad de México, 21 dic (EFE).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este domingo de una balacera en un local de comida en la llamada Zona Rosa, ubicada en el centro de la capital, la cual dejó como saldo un hombre muerto y uno herido.

En una publicación en la cuenta de X de la dependencia, se precisó que la presunta «agresión directa» ocurrió en la calle Niza, de la colonia Juárez, luego de que dos sujetos dispararon contra dos hombres y una mujer que departían en un establecimiento de comida.

De acuerdo con los primeros reportes la mujer y los dos hombres se encontraban cenando en el lugar cuando llegaron los dos sujetos a dispararles.

El mensaje también detalló que los sujetos huyeron en una motocicleta luego del ataque que dejó a un herido de muerte y un lesionado que fue trasladado a un hospital.

De los hechos, agregó, «se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones del caso».

«En tanto ya se realiza la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona”, concluyó la dependencia.

Al momento se desconoce la identidad de los agresores o el motivo del ataque. EFE

abz/gad