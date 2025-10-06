The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un muerto y un herido por ataque ucraniano con misiles contra Bélgorod

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 6 oct (EFE).- Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque ucraniano con misiles contra la ciudad rusa de Bélgorod, informó este lunes el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Como resultado del bombardeo, un hombre murió antes de la llegada de la ambulancia», escribió Gladkov en Telegram.

El funcionario agregó que la víctima falleció cuando ayudaba a paliar las consecuencias de un anterior ataque ucraniano en la zona.

Gladkov también informó de un herido como consecuencia del bombardeo de hoy y cortes de electricidad en algunas zonas de la ciudad.

La víspera, los ataques de Ucrania en la región de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra en el vecino país, dejaron sin luz a más de 40.000 personas.

Esta mañana, el suministro eléctrico en las zonas afectadas fue parcialmente restablecido.

Según datos oficiales, solo durante el mes pasado en la región de Bélgorod murieron 20 personas como consecuencia de los ataques ucranianos y otras 185 resultados heridas.EFE

mos/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR