Un muerto y varios heridos en enfrentamientos por tierras entre indígenas colombianos

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Bogotá, 21 may (EFE).- Una persona murió y varias resultaron heridas este jueves como consecuencia de enfrentamientos por límites territoriales entre indígenas misak y nasa en el departamento colombiano del Cauca (suroeste del país), denunciaron representantes misak.

Según autoridades de esta etnia, el territorio en disputa, ubicado en el municipio de Silvia, era «habitado y cuidado milenariamente» por ellos, pero desde hace algunos meses pasó a manos del pueblo nasa, lo que provocó una violenta pelea esta madrugada tras el intento de recuperar el control del lugar.

«En estos hechos fue asesinado una autoridad del pueblo misak, situación que condenamos profundamente por constituir una grave afectación contra la vida, la autoridad ancestral, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas», indicaron los comuneros misak en un comunicado en el que exigen la presencia de representantes del Gobierno.

Por su parte, los representantes de la etnia nasa aseguraron que fueron ellos quienes sufrieron «una arremetida por parte de la comunidad misak» durante la cual los encerraron, les quitaron los celulares y las radios y quemaron sus motos.

Los colectivos indígenas se enfrentaron con palos, machetes y piedras, lo que causó un muerto y varios heridos que tuvieron que ser atendidos en hospitales de la zona.

El pueblo misak hizo un «llamado urgente» al Gobierno colombiano, los organismos de derechos humanos, entidades competentes y a la comunidad internacional para que investiguen los hechos y «garanticen medidas de protección que eviten una mayor escalada de violencia».

Por su parte, la autoridad nasa pidió que ambos pueblos analicen estos conflictos para evitar que la situación empeore.

Esta crisis comenzó hace varios meses con protestas del pueblo misak frente a la Agencia de Desarrollo Tierras (ANT) en Bogotá para denunciar que parte de sus territorios ancestrales estaban siendo adjudicadas a otras comunidades del suroeste del país, como el pueblo nasa. EFE

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