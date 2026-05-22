Un muerto y varios heridos en enfrentamientos por tierras entre indígenas colombianos

3 minutos

(Actualiza con declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti)

Bogotá, 21 may (EFE).- Los enfrentamientos por límites territoriales entre los pueblos indígenas colombianos misak y nasa en el departamento del Cauca (suroeste) dejaron este jueves al menos un muerto y varios heridos, denunciaron las autoridades misak que exigen la presencia del Gobierno.

Según el pueblo misak, el territorio en disputa, ubicado en el municipio de Silvia, era «habitado y cuidado milenariamente» por ellos, pero desde hace algunos meses pasó a manos del pueblo nasa, lo que provocó una violenta pelea esta madrugada tras el intento de recuperar el control del lugar.

«En estos hechos fue asesinado una autoridad del pueblo misak, situación que condenamos profundamente por constituir una grave afectación contra la vida, la autoridad ancestral, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas», indicaron los comuneros misak en un comunicado.

Por su parte, las autoridades indígenas nasa aseguraron que sufrieron «una arremetida por la comunidad misak» en la que los «encerraron, quitaron los celulares, las radios y quemaron algunas motos».

Los indígenas de ambos pueblos se enfrentaron con palos, machetes y piedras, lo que dejó varios heridos que ya fueron trasladados a hospitales cercanos.

«Estamos tratando de que esta vaina (situación) no crezca, pero ya se salió de las manos. Como gobernador, trato de controlar a la gente, pero está muy resentida por la expropiación a nuestros comuneros. Es muy difícil controlar los ánimos», aseguró el gobernador del cabildo nasa, Edinson Pacho.

Frente a esta situación, el pueblo misak hizo un «llamado urgente» al Gobierno colombiano, los organismos de derechos humanos, entidades competentes y a la comunidad internacional para que investiguen los hechos y «garanticen medidas de protección que eviten una mayor escalada de violencia».

Por su parte, la autoridad nasa pidió que ambos pueblos analicen estos conflictos para evitar que la situación empeore.

En ese sentido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente, Gustavo Petro, convocó el próximo lunes a las autoridades de los dos pueblos para hablar de la problemática por las tierras.

Igualmente, señaló que el Ejército y la Policía entraron a la zona y los indígenas «se replegaron».

«Ellos se replegaron y el Ejército entró, no es una manera para combatir, ellos están peleando y el Estado trata de que eso no siga subiendo porque hay muertos y heridos», agregó Benedetti.

Conflicto de largo aliento

Este conflicto comenzó hace varios meses con protestas del pueblo misak frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá, a donde llegaron para exigir el respeto a su territorio, ya que, según denunciaron, la entidad adjudica parte de sus tierras ancestrales a otras comunidades del suroeste del país, como el pueblo nasa.

Los misak aseguraron que las decisiones de la ANT han ocasionado tensiones territoriales por ocupaciones de zonas que consideran propias y al menos 250 familias han resultado afectadas por estos hechos, especialmente en la parte montañosa del Cauca, donde conviven junto con el pueblo nasa. EFE

nav-jga/pc/nvm/gpv