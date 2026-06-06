Un muerto y varios heridos por una explosión en un vivienda en Italia

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Roma, 6 jun (EFE).- Un hombre ha muerto y al menos dos personas han resultado heridas a causa de una explosión en la madrugada de este sábado en una vivienda en la localidad italiana de Porto Sant’Elpidio (centro), según han confirmado el cuerpo de bomberos.

La deflagración se produjo en una vivienda de dos plantas en esta localidad a orillas del mar Adriático, poco antes de las 6.00 hora local (4.00 GMT), presumiblemente por una bombona de gas.

Los bomberos han confirmado la muerte de un hombre y han logrado extraer de entre los escombros a dos personas heridas, el último un muchacho, mientras que una mujer permanece desaparecida.

Los equipos de emergencia prosiguen la búsqueda entre los escombros con sus efectivos del Núcleo Urbano de Búsqueda y Rescate y con ayuda de perros y drones. EFE

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