The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un muerto y varios heridos por una explosión en un vivienda en Italia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 6 jun (EFE).- Un hombre ha muerto y al menos dos personas han resultado heridas a causa de una explosión en la madrugada de este sábado en una vivienda en la localidad italiana de Porto Sant’Elpidio (centro), según han confirmado el cuerpo de bomberos.

La deflagración se produjo en una vivienda de dos plantas en esta localidad a orillas del mar Adriático, poco antes de las 6.00 hora local (4.00 GMT), presumiblemente por una bombona de gas.

Los bomberos han confirmado la muerte de un hombre y han logrado extraer de entre los escombros a dos personas heridas, el último un muchacho, mientras que una mujer permanece desaparecida.

Los equipos de emergencia prosiguen la búsqueda entre los escombros con sus efectivos del Núcleo Urbano de Búsqueda y Rescate y con ayuda de perros y drones. EFE

gsm/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR