Un museo de Berlín exhibe un retrato de Ángela Merkel antes de destinarlo a la Cancillería

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Salvador Martínez Mas

Berlín, 16 jul (EFE).- Un retrato de la excanciller Angela Merkel, que dirigió los sucesivos Gobiernos de Alemania entre 2005 y 2021, se exhibe en el Museo Bode de Berlín, una de las pinacotecas de la célebre isla de los museos de la capital alemana, antes de que este otoño se incorpore a la colección de la Cancillería Federal.

Actualmente ocupada por Friedrich Merz (al igual que Merkel cristianodemócrata), la sede de la Cancillería dispone de una galería de retratos de los sucesivos jefes de Gobierno de la República Federal de Alemania, el último de los que se muestra es el del socialdemócrata Gerhard Schröder (1998-2005), una obra de tonos oscuros firmada por Jorg Immendorf.

En otoño, a su lado estará el retrato de Merkel que exhibe desde el pasado primero de julio el Museo Bode de Berlín, un cuadro firmado por el joven artista Jéremie Queyras, quien a sus 28 años ha pintado un retrato con guiños a la representación clásica de las personalidades ilustres del mundo occidental.

Actualmente se muestra en el Museo Bode porque Merkel vive muy cerca de la pinacoteca, según explicaron desde la institución.

Retratada por un artista de la «generación Merkel»

«La señora Merkel ha optado deliberadamente por un artista joven que, además, aún es desconocido», dijo a EFE Antje Scherner, directora del Museo Bode, sobre Queyras.

«El hecho de que, por así decirlo, haya asumido ese riesgo también refleja su personalidad. Podría haber salido mal, pero ha salido bien», agregó Scherner sobre Queyras junto a la obra, marcada por el color azul de la chaqueta que viste Merkel en el retrato.

Scherner explicó cómo Queyras, formado en Londres y París y alguien que se ha definido a sí mismo como un artista «principalmente abstracto», abrazó la tarea de realizar un «retrato reconocible de la canciller» para producir una obra que la representa como una mujer con una mirada reconocible que mira hacia el futuro.

De Queyras puede decirse que pertenece a la «Generación Merkel», esos alemanes jóvenes que durante dieciséis año crecieron con ella al frente del Gobierno alemán.

«Siempre estuvo ahí», ha dicho Queyras sobre Merkel.

Como en el «arte antiguo»

La obra de Queyras es una representación en tres cuartos de la canciller, con una mano apoyada sobre una mesa y, detrás de ella, un objeto que revela algo de Merkel, como si de una obra de «arte antiguo» se tratara, según Scherner.

El objeto representado junto a la canciller es un cubo, un regalo que recibió esta al comienzo de su mandato y en cuyas caras hay seis palabras grabadas: «En la calma reside la fuerza», contó la directora el Museo Bode.

«Ese fue un lema para su trabajo», agregó Scherner, quien reconoció que fue el hecho de tener a una mujer como canciller lo que la llevó a querer asumir responsabilidades en uno de los museos más célebres de Alemania, que estos días recibe más visitas de los habitual por la presencia del cuadro de Merkel.

Una tradición desde el canciller Schmidt

Con el encargo de este cuadro, exhibido en la segunda planta del Museo Bode en una luminosa sala con obras de arte francés del siglo XVII por los orígenes franco-canadienses y alemanes de Queyras, Merkel mantiene así viva una tradición iniciada por el canciller Helmut Schmidt, jefe del Gobierno de Alemania Occidental entre 1974 y 1982, de ser retratado por un pintor elegido por el político que ocupó la Cancillería Federal.

Actualmente, sin embargo, todos los excancilleres de Alemania, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, tienen un retrato expuesto en la Cancillería Federal, desde Konrad Adenauer (1949-1963), retratado por Hans Jürgen Kallmann.

Una vez se incorpore el retrato de Merkel a la galería solo faltará el del socialdemócrata Olaf Scholz (2021-2025), antecesor de Merz. EFE

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(foto)(vídeo)