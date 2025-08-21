The Swiss voice in the world since 1935

Un niño hondureño con graves quemaduras en su cuerpo es trasladado a EE.UU.

Tegucigalpa, 20 ago (EFE).- Un niño hondureño de siete años, que hace una semana sufrió quemaduras de tercero y cuarto grado, fue trasladado este miércoles a Ohio, Estados Unidos, donde recibirá asistencia médica especializada, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

Las graves quemaduras sufridas por el menor, no identificado, fueron a causa de la explosión de un cilindro de gas en su casa, en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Otros dos niños, una de catorce años y otro de tres, también sufrieron quemaduras, pero menos graves, según fuentes de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), en Tegucigalpa.

El portavoz de la Fundaniquem, Alfredo Ortiz, dijo a periodistas que el niño con quemaduras más graves fue enviado a Estados Unidos para que tenga «un mejor pronóstico».

Hasta ahora el pronóstico del niño ha sido «reservado» y su estado ha sido «sumamente crítico», subrayó.

Su madre también sufrió quemaduras y recibe asistencia en un centro médico de San Pedro Sula.

En Estados Unidos al menor le harán «todos los procedimientos quirúrgicos», señaló Ortiz.

Indicó además que en Honduras y los demás países de Centroamérica no existe un banco de piel. EFE

