Un niño muerto y dos familiares muy graves en el incendio de una casa cerca de París

París, 22 ago (EFE).- Un niño de 3 años murió este jueves en el incendio de una casa en la ciudad de Villeneuve la Garenne, en el extrarradio norte de París en el que también resultaron heridos de extrema gravedad su madre y su hermano gemelo.

La emisora ICI explicó que el incendio se declaró por la tarde en una vivienda de dos plantas de la calle Piere Brossolette, que los bomberos llegaron hacia las 16.15 locales y hora y media después la Prefectura de Policía (delegación del Gobierno) comunicó la muerte del niño.

Más tarde, la madre y el hermano gemelo fueron evacuados al hospital en estado muy grave, hasta el punto de que se temía por la vida de ambos.

Un dispositivo de 70 bomberos con una veintena de vehículos se movilizaron para hacer frente a las llamas y prestar socorro a las víctimas de lo que el alcalde de Villeneuve la Garenne calificó de «drama». EFE

