Un niño sigue en estado crítico tras el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis
Washington, 28 ago (EFE).- Un niño continúa en «estado crítico» y dos personas más en «estado grave» tras resultar heridos en el tiroteo de este miércoles contra una escuela católica en Minneapolis, en el que fallecieron dos menores y 17 personas resultaron heridas, entre ellos 14 menores de edad.
El director ejecutivo interino del hospital Hennepin Healthcare, Thomas Klemond, informó este jueves en conferencia de prensa que está atendiendo a nueve pacientes involucrados en el tiroteo escolar y que uno de los menores tiene un diagnostico reservado por su condición crítica.
Otras seis personas, entre ellos cinco menores, se encuentran en buen estado, mientras que dos más están en estado grave, agregó Klemond.
Por su parte, Marty Scherer, jefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS), dijo que un niño había recibido un disparo con una escopeta en la espalda mientras cubría a uno de sus compañeros.
A su vez, el Hospital Infantil de Minnesota publicó un comunicado informando que cuatro menores fueron dados de alta y otros tres permanecen bajo sus cuidados.
El miércoles, un hombre de 23 años identificado como Robin Westman, tiroteó la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años en el sur de Minneapolis.
Westman asesinó a dos niños de 8 y 10 años y dejó 17 heridos antes de suicidarse, de acuerdo con datos ofrecidos por la policía local. EFE
