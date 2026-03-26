Un niño y ocho mujeres muertos en un cortejo fúnebre por las inundaciones en Sudán del Sur

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Yuba, 26 mar (EFE).- Ocho mujeres y un niño murieron en Sudán del Sur este jueves después de que un vehículo del cortejo fúnebre en el que viajaban fuera arrastrado por el agua desde un puente inundado en el condado de Kajo-Keiji, en el estado sureño de Ecuatoria Central, según fuentes sanitarias.

El vehículo transportaba a 14 personas desde la capital sursudanesa, Yuba, hasta el municipio de Bori Boma, donde iba a tener lugar el funeral, explicaron las fuentes e indicaron que los cinco pasajeros supervivientes ya están recibiendo atención médica.

El encargado de Información de Ecuatoria Central, Emmanuel Baya, dijo a EFE que los hechos tuvieron lugar a primeras horas de este jueves, y que «algunos de los cuerpos ya han sido recuperados y trasladados para su entierro».

Las fuertes lluvias estacionales y las inundaciones interrumpen con frecuencia el transporte en algunas zonas de Ecuatoria Central, lo que se une a los problemas comunes de falta de infraestructuras y seguridad vial en la zona.

Según Save the Children cerca de 1,4 millones de personas, casi una sexta parte de la población de Sudán del Sur, se vieron afectadas en el año 2025 por las fuertes riadas y el riesgo de inundaciones en todo el país. EFE

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