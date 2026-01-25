Un niño y una mujer mueren y otros tres migrantes desaparecidos en un naufragio en el Egeo

Atenas, 25 ene (EFE).- Dos inmigrantes, un niño y una mujer, murieron este domingo frente a la isla griega de Icaria, en el mar Egeo, tras chocar su lancha contra unas rocas, un siniestro que deja además tres desaparecidos y 50 rescatados, informó a EFE la Guardia Costera de Grecia.

El cuerpo sin vida del niño varón fue hallado por las autoridades en la misma bahía rocosa en la que chocó la lancha, mientras que el cuerpo de la mujer fue recuperado en el mar, añadió la portavoz de la Guardia Costera.

Cincuenta personas pudieron ser rescatadas, cuatro de las cuales han sido trasladadas al centro de salud de Icaria para recibir atención médica sin que su vida corra peligro.

La lancha partió el pasado viernes de las cercanas costas turcas de la región de Cesme con 55 inmigrantes a bordo y encalló este domingo en la bahía rocosa de Icaria lo que provocó que cinco personas cayeran al mar, según los testimonios de los supervivientes.

Tras el incidente, el presunto traficante al mando de la lancha desembarcó a los demás 50 inmigrantes y huyó con la lancha.

Un barco de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) participa en la operación de búsqueda y rescate de los tres desaparecidos.

Además, un equipo de buzos griegos también ha rastreado la zona en la que se produjo el incidente sin éxito, añadió la portavoz.

Se espera que los supervivientes sean trasladados a la cercana isla griega de Samos para su identificación y registro.EFE

