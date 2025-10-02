Un notable excura católico de Miami condenado por pederastia enfrenta nueva demanda

Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El exsacerdote católico Neil Doherty, sentenciado en 2013 a 15 años de prisión por abusar de menores, enfrenta de nuevo una demanda en Florida por presuntos abusos sexuales.

Doherty, que perteneció a la Arquidiócesis de Miami entre 1969 y 2002, es uno de los curas acusados de pederastia más conocidos en Estados Unidos.

Tanto el exsacerdote como la Archidiócesis de Miami han sido objeto de numerosas demandas, entre ellas por supuestamente conocer la situación y no tomar medidas para evitarlo.

En 2013 Doherty fue condenado a 15 años de prisión tras ser acusado de haber abusado de decenas de niños.

El sacerdote, para entonces jubilado, fue condenado por delitos lascivos relacionados con drogar y violar a un menor que vivía cerca de la parroquia del religioso.

Según esa demanda, Doherty se ganó la confianza de la víctima y abusó sexualmente repetidas veces de ella cuando era un menor que vivía cerca de la iglesia católica de San Vicente, en Margate (norte de Miami) donde el entonces sacerdote realizaba su labor pastoral.

Para 2013, el condenado acumulaba ya decenas de demandas por cometer «actos lascivos» contra menores en el sur de Florida, delitos que según los abogados inicialmente fueron tapados por la Iglesia, que lo trasladó de parroquia cuando las demandas se hicieron públicas.

Entre otros procesos legales, un jurado de Miami concedió en 2011 una indemnización de 100 millones de dólares a otro hombre que acusó a Doherty de abusar sexualmente de él cuando era un adolescente de 14 años a mediados de los años 80.

La Archidiócesis de Miami señaló esta semana en un breve pronunciamiento que «la Iglesia Católica tiene como prioridad el bienestar de las víctimas y el respeto a la justicia y la reparación del daño». EFE

