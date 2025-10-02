The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un notable excura católico de Miami condenado por pederastia enfrenta nueva demanda

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El exsacerdote católico Neil Doherty, sentenciado en 2013 a 15 años de prisión por abusar de menores, enfrenta de nuevo una demanda en Florida por presuntos abusos sexuales.

Doherty, que perteneció a la Arquidiócesis de Miami entre 1969 y 2002, es uno de los curas acusados de pederastia más conocidos en Estados Unidos.

Tanto el exsacerdote como la Archidiócesis de Miami han sido objeto de numerosas demandas, entre ellas por supuestamente conocer la situación y no tomar medidas para evitarlo.

En 2013 Doherty fue condenado a 15 años de prisión tras ser acusado de haber abusado de decenas de niños.

El sacerdote, para entonces jubilado, fue condenado por delitos lascivos relacionados con drogar y violar a un menor que vivía cerca de la parroquia del religioso.

Según esa demanda, Doherty se ganó la confianza de la víctima y abusó sexualmente repetidas veces de ella cuando era un menor que vivía cerca de la iglesia católica de San Vicente, en Margate (norte de Miami) donde el entonces sacerdote realizaba su labor pastoral.

Para 2013, el condenado acumulaba ya decenas de demandas por cometer «actos lascivos» contra menores en el sur de Florida, delitos que según los abogados inicialmente fueron tapados por la Iglesia, que lo trasladó de parroquia cuando las demandas se hicieron públicas.

Entre otros procesos legales, un jurado de Miami concedió en 2011 una indemnización de 100 millones de dólares a otro hombre que acusó a Doherty de abusar sexualmente de él cuando era un adolescente de 14 años a mediados de los años 80.

La Archidiócesis de Miami señaló esta semana en un breve pronunciamiento que «la Iglesia Católica tiene como prioridad el bienestar de las víctimas y el respeto a la justicia y la reparación del daño». EFE

ims/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR