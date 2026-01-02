Un nuevo alud deja un muerto en los Pirineos en España

afp_tickers

1 minuto

Una avalancha cerca de una estación de montaña en los Pirineos españoles mató a un hombre que practicaba senderismo con raquetas de nieve, informó la policía el jueves, días después de que otro alud en la zona matara a tres esquiadores.

El cuerpo del hombre fue encontrado el jueves en el valle de Bielsa, en la región nororiental de Aragón, según la Guardia Civil.

Dos hombres quedaron atrapados el miércoles «por un alud mientras realizaban una ruta con raquetas de nieve», uno de ellos quedó sepultado bajo la nieve, mientras que el otro salió ileso y pudo dar la voz de alarma desde un refugio de montaña cercano, indicó en X.

La Guardia Civil difundió un video en el que se veía a agentes con palas, ayudados por perros de rescate, buscando al hombre arrastrado por la avalancha.

El lunes, una avalancha en la misma zona mató a dos hombres y una mujer que estaban esquiando. Otra mujer sufrió una hipotermia leve.

Las autoridades instaron a extremar la precaución en las zonas montañosas debido al clima invernal y al riesgo continuo de avalanchas.

ds/st/hgs/jvb