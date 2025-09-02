Un nuevo ataque ruso con drones deja un muerto cerca de Kiev

The Swiss voice in the world since 1935

Kiev, 2 sep (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 150 drones, en un nuevo ataque contra la retaguardia enemiga que dejó un muerto en la localidad de Bila Tserka, un centenar de kilómetros al sur de Kiev.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, 120 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas en varias regiones del norte, el sur, el centro y el este del país.

Otros 30 drones impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó además de la caída de fragmentos de esos aparatos interceptados en otras 5 localizaciones.

Las autoridades locales de Bila Tserkva, en la región de Kiev, han informado de la muerte de una persona en el ataque ruso.

Según la administración militar regional de Kiev, el ataque provocó daños en infraestructuras industriales.

Es la segunda noche consecutiva que Rusia ataca esta localidad del sur de la capital ucraniana.

Este último ataque ruso también ha tenido como objetivos las regiones de Odesa, en el sur, y Sumi, fronteriza con Rusia y situada en el noreste de Ucrania. EFE

