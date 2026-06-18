Un nuevo caso de rechazo de visado priva al marfileño Wahi de jugar contra Alemania

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Tras aficionados, un árbitro somalí y el centrocampista ghanés Thomas Partey, otro caso de rechazo de visado para un ciudadano africano altera el Mundial 2026: el marfileño Elye Wahi no podrá viajar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) no precisa las razones por las que Canadá ha rechazado la entrada en su territorio del atacante de 23 años.

Pero el jugador es sospechoso de haber estado implicado en un amaño de apuestas en Francia, en un caso sobre una cartulina amarilla recibida durante un partido del campeonato francés con su club, Niza.

Wahi es el segundo jugador del Mundial cuya entrada en Canadá ha sido denegada, tras el centrocampista ghanés Thomas Partey, pendiente de juicio en Reino Unido por casos de violación y agresión sexual. El gobierno ghanés trató de obtener sin éxito la anulación del rechazo de visado ante la justicia canadiense.

Ghana se vio por tanto privada del jugador del Villarreal durante su victoria contra Panamá el miércoles (1-0) en Toronto.

Por su parte, Estados Unidos rechazó el visado a delegaciones de aficionados, entre ellas la senegalesa y la marfileña, y denegó la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con un visado en regla, por supuestamente estar «ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas».

En el caso de Wahi, según la FIF, «no se han obtenido todavía las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense».

Por tanto, «no podrá efectuar el desplazamiento de la delegación a Canadá», añade la institución en su comunicado, sin indicar las razones del rechazo de visado.

– Investigación abierta en Francia –

El miércoles, la liga francesa de fútbol profesional (LFP) anunció haber presentado una denuncia contra un jugador «por hechos susceptibles de señalar corrupción deportiva y estafa en banda organizada», después de haber sido alertada de apuestas deportivas sospechosas sobre «una amonestación que implicaba al jugador Elye Wahi».

La fiscalía de Marsella, por su parte, indicó a la AFP «que un jugador de fútbol profesional de 23 años y que disputaba la Ligue 1 fue interrogado el 29 de mayo de 2026».

El interrogatorio se realizó «en el contexto de una investigación abierta en virtud de la jurisdicción interregional especializada en casos de estafa en banda organizada y en corrupción deportiva en banda organizada, encubrimiento y blanqueamiento».

«Tras su interrogatorio luego de la detención, fue puesto en libertad. La investigación continúa», indicó la fiscalía, confirmando una información del medio deportivo estadounidense The Athletic.

Durante el partido en cuestión, entre Niza y Metz, disputado el pasado 17 de mayo, Wahi recibió una amarilla en el minuto 36 tras una entrada al defensa rival Salidou Sané. Ya estuvo cerca de ser amonestado en el minuto 32, después de una entrada por detrás a Bouna Sarr.

– «Apoyo» y «confianza» –

Por su parte, la Federación Marfileña no ha establecido vínculos entre el rechazo del visado y este asunto.

«En este momento, la FIF no ha sido oficialmente informada de ningún proceso judicial o administrativo sobre él», afirmó la institución, reafirmando «su apoyo» y «su confianza en un jugador que representa un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil».

Elye Wahi se perderá por tanto el choque contra Alemania el sábado, luego de haber sido titular durante la victoria de Costa de Marfil contra Ecuador (1-0) durante la primera jornada del Grupo E, disputada en Filadelfia, Estados Unidos.

El atacante fue convocado por primera ocasión en marzo, tras haber adoptado la nacionalidad deportiva marfileña después de unos inicios en las categorías inferiores de Francia.

Los Elefantes jugarán su último partido de fase de grupos en Estados Unidos, el 25 de junio, contra Curazao.

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