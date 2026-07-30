Un nuevo episodio de calor sofoca a Italia con más de 40 grados y un intenso bochorno

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Roma, 30 jul (EFE).- Un episodio de calor intenso dejará registros superiores a los 40 grados centígrados (°C) y un elevado nivel de humedad en la mayor parte de Italia durante el próximo fin de semana, según las previsiones meteorológicas publicadas este jueves.

El pico térmico de este periodo estival se alcanzará entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, cuando en puntos del interior y del norte del país los termómetros rozarán los 41 °C, mientras que en ciudades como Florencia, Ferrara, Módena, Piacenza y áreas del interior de la isla de Cerdeña se prevén máximas de 40 °C, de acuerdo con el portal especializado iLMeteo.it.

A las altas temperaturas se sumará un fuerte índice de humedad que alcanzará el 70 % en zonas costeras y en la llanura del Po (norte), a la vez que en localidades de la costa central, la combinación de 37 °C reales con el bochorno elevará la sensación térmica hasta los 44 °C, en condiciones propias de climas subtropicales.

Las masas de aire cálido también afectan a la alta montaña, donde la cota del cero térmico (la altitud a partir de la cual las temperaturas son negativas) se situará entre los 4.500 y los 5.000 metros.

Estos registros, hasta 8 °C por encima de la media de la época, incrementan el riesgo de deshielo en los glaciares alpinos.

La previsión indica que las altas temperaturas y las «noches tropicales», en las que las mínimas urbanas no bajan de los 25 °C, se mantendrán durante la primera semana de agosto.

Se espera una primera atenuación del calor en el centro y norte del país hacia el 8 o 9 de agosto. EFE

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