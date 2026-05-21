Un nuevo fármaco experimental de Eli Lilly reduce el peso un 30 % en un ensayo clínico

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Nueva York, 21 may (EFE).- Un fármaco experimental desarrollado por la farmacéutica estadounidense Eli Lilly logró una pérdida de peso clínicamente significativa, de un 30 %, en un ensayo clínico, informó este jueves la compañía, que busca ampliar su cartera de tratamientos para la obesidad ante la creciente demanda de este tipo de tratamientos

La farmacéutica anunció en un comunicado difundido este jueves resultados positivos de su ensayo clínico de Fase 3, TRIUMPH-1, en el que su fármaco experimental retatrutida demostró una reducción de peso media de hasta el 30,3 % (38,5 kilos) tras 104 semanas de tratamiento. Estos datos hacen de esta inyección semanal el tratamiento farmacológico más potente hasta la fecha.

El estudio evaluó este compuesto, una sustancia denominada agonista, que se une a tres receptores del cuerpo -las hormonas GIP, GLP-1 y glucagón- y las activa. El ensayo fue practicado en 2.339 adultos con sobrepeso u obesidad y al menos una comorbilidad relacionada con el peso, sin diagnóstico de diabetes.

En dosis más altas, el fármaco suele causar efectos secundarios gastrointestinales desagradables que motivaron que algunos pacientes dejaran de tomarlo.

Eli Lilly informó de que el 11 % de los participantes que recibieron la dosis más alta abandonaron el estudio debido a estos efectos secundarios, una cifra superior a la observada con fármacos antiobesidad menos potentes que ya están disponibles en el mercado.

Aunque la compañía farmacúetica anunció estos hallazgos hoy, los resultados aún no han sido revisados ​​por pares ni publicados en una revista médica, motivo por el cual la empresa aún no ha solicitado la aprobación regulatoria. EFE

syr/jco