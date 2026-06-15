Un nuevo gasoducto croata amplía la capacidad de suministro a Eslovenia

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Zagreb, 15 jun (EFE).- Un nuevo gasoducto de 36 kilómetros inaugurado este lunes en Croacia cuadriplica la capacidad de este país balcánico de suministrar gas natural a Eslovenia.

Así lo afirmó el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, en la inauguración del ducto construido por 80 millones de euros cerca de la frontera eslovena, entre la localidad de Lucko, al sur de Zagreb, y la ciudad Zabok, al norte de la capital.

Con la nueva tubería, la capacidad croata de suministrar gas hacia su vecina occidental se cuadriplica hasta 876 millones de metros cúbicos anuales, desde los 260 millones actuales, precisó Plenkovic.

El nuevo gasoducto es parte de un proyecto estratégico financiado por el fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (UE) para mejorar las conexiones de la terminal de gas natural licuado (GNL) de la isla de Krk con la red europea de gasoductos.

El Gobierno croata espera que con una próxima ampliación de otros dos gasoductos (Bosiljevo-Sisak y Sisak-Kozarac), el país podrá abastecer a Eslovenia y Hungría con hasta 1.500 y 3.500 millones de metros cúbicos al año, respectivamente.

Plenkovic resaltó que su gobierno ha asegurado para la ampliación de la red de gasoductos más de 530 millones de euros en subvenciones del Mecanismo de Recuperación tras la covid-19, a través del instrumento RePowerEU.

La terminal de gas natural licuado (GNL) de la isla croata de Krk, cerca de Rijeka, que comenzó a funcionar en 2021, tiene una capacidad de 6.100 millones de metros cúbicos anuales y reviste importancia estratégica para la diversificación de las rutas de suministro de gas natural y la reducción de la dependencia energética de Rusia en la región de Europa Central y Sudoriental. EFE

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