Un nuevo incendio arrasa los montes del estrecho de los Dardanelos, en Turquía

2 minutos

Estambul, 16 ago (EFE).- Un nuevo incendio se ha declarado en la tarde de este sábado cerca del Estrecho de los Dardanelos en la provincia turca de Çanakkale, ya afectada por varios grandes focos en la última semana.

Esta vez, el fuego se expande por la península de Galípoli, en la parte europea al norte del estrecho, mientras que los anteriores incendios se habían dado al sur de la vía marítima, en la parte asiática de la misma provincia.

Los fuertes vientos del noreste, con velocidades de 50 kilómetros por hora, dificultan las labores de extinción, explicó la oficina del gobernador provincial de Çanakkale en un comunicado en la red X.

Actualmente, 12 aviones cisterna, 12 helicópteros, 94 camiones cisterna y medio millar de bomberos luchan contra las llamas y las autoridades han evacuado de forma preventiva dos pueblos de la zona.

Desde hace más de una semana, fuertes vientos del norte azotan el Bósforo, el mar de Mármara, los Dardanelos y el Egeo, y aunque han enfriado el aire, bajando de los 40 grados centígrados en julio a apenas 30 grados actualmente, elevan el riesgo de incendio.

Hoy mismo, las autoridades declararon la alerta amarilla en toda la región del Mármara por el viento, y en Estambul las ráfagas arrancaron varios árboles, causando heridos leves y destrozando coches aparcados.

Con todo, la fuerte oleada de incendios de la última semana parece haber remitido algo, con los focos del sur del país ya apagados y el de Kocaeli, en la orilla sur del mar de Mármara, declarado ayer, controlado en gran parte, según las autoridades.

El ministro de Agricultura y Bosques, Ibrahim Yumakli, indicó hoy en una entrevista en la cadena CNNTürk que este año hay un evidente aumento de incendios comparado con años anteriores.

En lo que va de año se han detectado más de 5.100 incendios, pero el 93 % de ellos se pudieron apagar con medios locales y solo el 3 % necesitó una intervención de gran escala, dijo el ministro. EFE

