Un nuevo informe sugiere que el expresidente brasileño Kubitschek fue asesinado en 1976

2 minutos

São Paulo, 8 may (EFE).- Un nuevo informe elaborado por una comisión gubernamental afirma que el expresidente brasileño Juscelino Kubitschek fue asesinado en 1976 por la dictadura militar, reveló este viernes la prensa.

El documento, con más de 5.000 páginas, fue elaborado por la historiadora Maria Cecília Adão, instructora de la investigación de la muerte de Kubitschek (1955-1960), según reveló el diario Folha de São Paulo.

En estos momentos, el informe está siendo analizado por la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, un órgano gubernamental con siete miembros que cuenta con apoyo técnico del Ministerio de los Derechos Humanos.

El informe contraría otra investigación realizada hace una década por la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, otro organismo creado para investigar los crímenes de la dictadura (1964-1985), que descartó la existencia de pruebas suficientes para constatar que el accidente de tráfico en el que murió Kubitschek se tratase de un asesinato.

Juscelino Kubitschek, conocido popularmente como ‘JK’, impulsó la construcción de Brasilia, la nueva capital de Brasil, cuyas obras se ejecutaron en tres años y concluyeron en 1960.

El exmandatario falleció el 22 de agosto de 1976 después de chocar su automóvil con un autobús en la carretera que une São Paulo y Río de Janeiro, a la altura del municipio de Resende.

Las circunstancias del accidente siempre causaron controversia y al menos tres comisiones de la verdad regionales o municipales defendieron la hipótesis del atentado.

La nueva investigación fue abierta el pasado febrero por decisión del Gobierno brasileño, con base en un informe de 2019 del Ministerio Público Federal que detectó fallos graves en las investigaciones realizadas por el Estado brasileño.

Ese informe de la fiscalía, no obstante, tampoco fue capaz de concluir que la muerte del expresidente se trató de un asesinato por falta de pruebas. EFE

mp/cm/cpy