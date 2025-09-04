The Swiss voice in the world since 1935

Un nuevo sismo de magnitud 4,7 afecta al este de Afganistán, devastado por otro terremoto

Asadabad (Afganistán), 4 sep (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,7 afectó este jueves al este de Afganistán, donde el pasado domingo un devastador terremoto provocó más de 1.400 muertes e hirió a más de 3.300 personas.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó el nuevo seísmo, de magnitud 4,7, que se produjo trece kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, a las 10:40 horas (6:10 GMT), y a una profundidad de solo 10 kilómetros. EFE

