Un nuevo sismo de magnitud 4,8 en Lima, tras el fuerte movimiento del sábado

3 minutos

Lima, 28 dic (EFE).- Un nuevo sismo, de magnitud 4,8, se reportó durante la mañana de este domingo en Lima, horas después de que otro movimiento de magnitud 6, que se sintió en la capital peruana y el norte del país, dejase al menos 10 heridos y daños en viviendas e infraestructuras en las regiones de Áncash y La Libertad, informaron fuentes oficiales.

El último temblor se registró a las 8.09 horas (13.09 GMT), con epicentro a 26 kilómetros al sur de la ciudad de San Vicente de Cañete, en el sur de la región de Lima, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento se originó a una profundidad de 58 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en San Vicente, una ciudad ubicada a unos 155 kilómetros de Lima Metropolitana.

Este último sismo, que no causó daños, fue el cuarto de una serie de temblores de tierra reportados desde la noche del viernes en la capital peruana, con magnitudes que variaron desde 3,5 a 6.

Precisamente, a las 21.51 horas de este sábado (02.51 GMT del domingo) se registró el temblor de magnitud 6 con epicentro frente a la ciudad costera de Chimbote, en la región de Áncash, que se sintió también en Lima y otros regiones como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en su último reporte que este sismo dejó al menos 10 heridos y daños en viviendas, carreteras, establecimientos de salud, comercio y energía eléctrica, principalmente en las regiones de Áncash y La Libertad.

Tras señalar que se continúan evaluando los daños, el Indeci agregó que el Hospital La Caleta, de Chimbote, sufrió daños en su infraestructura, así como el corte de energía eléctrica, y que personal de mantenimiento realiza la limpieza de vías afectadas por derrumbes.

En Trujillo, la capital de La Libertad y ubicada a unos 550 kilómetros al norte de Lima, se presentaron derrumbes y otros daños en los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú.

Una hora después de este sismo se produjo una réplica en la misma zona, que alcanzó una magnitud de 4,1, mientras que a las 0.17 horas de este domingo (05.17 GMT) se registró otro movimiento, de magnitud 4,3, según señaló el IGP.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

dub/rod