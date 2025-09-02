The Swiss voice in the world since 1935

Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 golpea la zona afectada por el seísmo en Afganistán

Asadabad (Afganistán), 2 sep (EFE).- Un nuevo seísmo de magnitud 5,2 golpeó este martes las zonas del oriente de Afganistán donde las autoridades ya han registrado más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos tras el seísmo del pasado domingo.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el nuevo terremoto tuvo lugar 34 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, la segunda más afectada por el primer terremoto que devastó principalmente zonas de la provincia de Kunar.

El seísmo tuvo una profundidad de 10 kilómetros. EFE

