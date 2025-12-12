Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo

Tokio, 12 dic (EFE).- Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes el norte de Japón, pocos días después de un potente sismo en la misma zona que dejó al menos 33 heridos, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón.

La Agencia declaró también una alerta de tsunami con olas de hasta un metro tras el temblor, que se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar junto a las costas de la prefectura de Aomori, alrededor de las 11:44 hora local (02:44 GMT).

El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos, además de obligar a suspender clases y evacuar varias viviendas por la posibilidad de nuevos derrumbes. EFE

