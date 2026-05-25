Un nuevo vuelo de repatriación procedente de EE.UU. llega a Venezuela con 126 migrantes

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Caracas, 25 may (EFE).- Un vuelo de repatriación con 126 migrantes aterrizó este lunes en Venezuela proveniente de Opa-locka, Florida, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

Las autoridades compartieron en Instagram imágenes de la llegada de los venezolanos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, donde los esperaban agentes de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Se trata del vuelo número 151 desde enero del año pasado, cuando Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe que desembocó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de este año

El pasado viernes, un grupo de 134 migrantes indocumentados llegó a Venezuela procedente de Panamá, en un vuelo de retorno voluntario coordinado entre las autoridades panameñas y venezolanas, financiado por EE.UU.

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, este fue el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado entre ambos países latinoamericanos con financiación de EE.UU.

Hace una semana, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que 28.000 migrantes han regresado al país en aplicación del plan gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona el retorno de venezolanos a su país, si bien no precisó cuando comenzó a aplicarse este programa. EFE

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