Un nuevo vuelo de repatriación procedente de EE.UU. llega a Venezuela con 126 migrantes

1 minuto

Caracas, 1 jun (EFE).- Un vuelo de repatriación con 126 migrantes aterrizó este lunes en Venezuela proveniente de la ciudad estadounidense de Opa-locka, en Florida, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

Del total, retornaron 92 hombres, 30 mujeres y 4 menores de edad, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, donde había funcionarios de la Policía Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otros organismos de seguridad.

Los repatriados fueron entrevistados de manera individual por las autoridades y recibieron atención médica, señaló la cartera de Estado.

El ministerio aseguró que más de 28.000 connacionales han regresado en más de 150 vuelos desde febrero de 2025, mes en que entraron en vigencia los acuerdos suscritos por Venezuela y EE.UU. para la repatriación de migrantes que se mantuvo en medio de las tensiones por el despliegue militar en el mar Caribe que desembocó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en enero pasado.

La semana pasada, las autoridades informaron de la llegada de tres vuelos procedentes de Florida, en los que fueron repatriados un total de 372 venezolanos. EFE

csm/bam/nvm