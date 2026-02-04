Un oasis de orquídeas crece entre asfalto, taxis y pizza en el Botánico de Nueva York

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 4 feb (EFE).- Un oasis de miles de orquídeas florece entre el asfalto, las alcantarillas, las escaleras de incendio, las vallas, las bocas de metro y hasta las lavadoras de una lavandería en la popular exposición anual de orquídeas del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), que este año fue diseñada por Mr. Flower Fantastic, un artista anónimo conocido por fusionar la floricultura con elementos de la cultura pop, el baloncesto y la moda callejera.

«Lo que el artista intenta mostrar es qué pasaría si la naturaleza se apoderara de la urbe; si el asfalto se rompiera, ¿qué crecería?», explicó a EFE Brian Sullivan, vicepresidente de invernaderos y paisajismo del Jardín Botánico.

Razón por la cual se pueden apreciar «malezas» como el diente de león o helechos entre las coloridas orquídeas, que van desde las Phalaenopsis, que destacan por su versatilidad cromática, hasta las Dendrobium u orquídeas de caña y las singulares Cypripedioideae, conocidas popularmente como las «zapatillas de dama», que crecen a nivel del suelo.

En una presentación de prensa este miércoles, Mr. Flower Fantastic dijo que su idea era recrear «un jardín comunal» y no dio más declaraciones por miedo a desvelar su identidad.

El diseño botánico se entrelaza con la arquitectura cotidiana de Nueva York y la música urbana. Los visitantes pueden recorrer un paisaje onírico donde las orquídeas brotan de pizzerías de barrio, lavadoras de una lavandería o paradas de autobús.

Joanna Groarke, vicepresidenta de exhibiciones, destacó que esta «carta de amor a Nueva York» busca encontrar belleza en lugares que habitualmente se pasan por alto.

«Mr. Flower Fantastic creció en Queens cuidando el jardín de su madre y siempre buscó combinar su experiencia diaria en la ciudad con su amor por las plantas», señaló Groarke a EFE.

Mezcla de lo artificial con lo natural

Mr. Flower Fantastic siempre aparece con guantes de látex y una máscara de gas. En parte es para proteger su identidad, cual superhéroe, pero también porque de pequeño descubrió que tenía una alergia floral.

«A lo largo de su carrera, Mr. Flower Fantastic ha trabajado tanto con flores reales como con material vegetal artificial. Esto se debe en parte a una alergia floral, pero también a que sus piezas duren más o que le dé un efecto de acabado diferente», anotó Groarke.

En la ‘Concrete Jungle’ (Selva de Asfalto), muestra que abrirá sus puertas al público general el próximo 7 de febrero, el artista usó flores artificiales para crear las míticas bocas de vapor naranjas y blancas que están en medio de las calles de la Gran Manzana, una pizza gigante de pepperoni con aceitunas, un taxi amarillo y un grafiti con su nombre en una estación de metro.

Un refugio contra el invierno

La exposición no solo es un hito artístico, sino una pieza clave de la programación invernal de la ciudad. Con una temperatura controlada de unos 21 grados centígrados (70°F) y una humedad tropical, el conservatorio ofrece un respiro frente a las bajas temperaturas de Nueva York.

«Cuando empezamos este espectáculo hace veinte años, fue porque las visitas eran bajas en invierno. Nadie sale a un jardín botánico a dos grados bajo cero, pero cuando pones orquídeas, la gente viene buscando sol y flores», apunta Sullivan. EFE

