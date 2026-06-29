Un oligarca ucraniano y dos personas resultan heridos en una explosión en Mónaco

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El oligarca ucraniano Vadim Ermolaev y dos personas resultaron heridos el lunes por la noche en Mónaco por la explosión de un artefacto, la primera de este tipo en el principado, informaron las autoridades.

El estallido se produjo hacia las 21H00 locales (19H00 GMT) en un edificio residencial, junto a la frontera con Francia.

El gobierno monegasco informó inicialmente de dos heridos en estado grave, una pareja de entre 50 y 60 años, y de otro lesionado, un adolescente de 13 años, sin precisar su identidad.

Una fuente cercana al caso aseguró a la AFP, confirmando una información previa de BFMTV, que el hombre es Ermolaev, un oligarca ucraniano residente en Mónaco.

Esa versión aún no ha sido confirmada por las autoridades de Mónaco, donde el fiscal general, Stéphane Thibault, tenía previsto emitir un comunicado durante la noche y ofrecer una rueda de prensa el martes, según el ministro de Estado (jefe de gobierno), Christophe Mirmand.

Thibault dijo a la AFP que una persona dejó una bolsa o un paquete en el vestíbulo del edificio antes de marcharse.

«Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que se produce un acto de este tipo en el Principado», aseguró además Mirmand.

Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en este microestado europeo, ya altamente protegido, anunció el ministro en una breve comparecencia ante la prensa el lunes por la noche.

Los tres heridos fueron trasladados a Niza, a unos 20 km de Mónaco.

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