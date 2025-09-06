The Swiss voice in the world since 1935

Un opositor de Zimbabue ofrece 20.000 dólares de recompensa para detener a atacantes

Harare, 6 sep (EFE).- El líder opositor Job Sikhala, uno de los más críticos con el Gobierno de Zimbabue, ha ofrecido 20.000 dólares (unos 17.000 euros) de recompensa por información que conduzca a la detención de los desconocidos que atacaron su casa con explosivos a finales del pasado agosto.

«Ofrezco una recompensa a quien pueda proporcionar información sobre los responsables del ataque y el atentado con bombas incendiarias en mi domicilio. Fue un ataque cobarde», confirmó este sábado Sikhala por teléfono a EFE.

Sikhala describió el ataque contra su vivienda en Chitungwiza (sur) como un «acto terrorista», alegando que los atacantes pretendían agredir a sus hijos y que su propiedad sufrió daños, si bien no se registraron víctimas.

El opositor se encontraba en Sudáfrica para la presentación de su biografía ‘Huellas en las Cadenas: La Historia de Job Sikhala’, cuando ocurrió el ataque en la madrugada del pasado 30 de agosto.

La Policía acudió entonces a la casa, junto a especialistas militares en desactivación de explosivos.

El exdiputado del principal partido de la oposición en Zimbabue, la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), había sido detenido y luego liberado en febrero pasado por contravenir la Ley de Mantenimiento del Orden Público, una norma aprobada en 2019 que regula las reuniones y manifestaciones públicas.

En 2024, Sikhala fue absuelto por el Tribunal Superior de Harare tras haber sido detenido en 2022 y pasar casi 600 días en prisión por publicar falsedades contra el Estado e incitar a la violencia pública durante las protestas contra el asesinato de un activista a manos del líder juvenil del partido gobernante de Zimbabue.

La CCC, sumida en una crisis interna agravada por la dimisión en enero de 2024 de su exlíder, Nelson Chamisa, afronta numerosos obstáculos para ejercer oposición al presidente del país, Emmerson Mnangagwa, en el poder desde 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe. EFE

